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    Bakırköy'de ölümle biten motosiklet kazası

    Motosikletin kontrolünü kaybedip bariyerle çarpan Edip Poyza, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • 27.04.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 09:33
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    Bakırköy'de ölümle biten motosiklet kazası

    İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan Edip Payza yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

    54 yaşındaki sürücü yola savrulurken motosiklet metrelerce sürüklendi.

    Ölümlü kaza

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Payza'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA'nın haberine göre yaşanan kaza ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere, sürücünün motosikletten düştükten sonra elektrik direğine çarpması ve motosikletin sürüklendiği anlar yer aldı.

    Bakırköy'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza

    Bakırköy de ölümle biten motosiklet kazası #1

    Bakırköy de ölümle biten motosiklet kazası #2

    Bakırköy de ölümle biten motosiklet kazası #3

    Bakırköy de ölümle biten motosiklet kazası #4


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