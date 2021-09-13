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    Bakırköy'de taksici ile müşteri arasında kısa mesafe tartışması

    Mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı. O anlar kameraya yansırken, taksi şoförünün "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştığı görüldü.
    • AA
    • 13.09.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:50
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    Bakırköy'de taksici ile müşteri arasında kısa mesafe tartışması

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.

    Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.

    “İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET”

    Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.

    Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.

    Bakırköy'de müşteri almayan taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması VİDEO

    Bakırköy de taksici ile müşteri arasında kısa mesafe tartışması #1

    Bakırköy de taksici ile müşteri arasında kısa mesafe tartışması #2

    Bakırköy de taksici ile müşteri arasında kısa mesafe tartışması #3

    Bakırköy de taksici ile müşteri arasında kısa mesafe tartışması #4

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