Farklı tarihte gittikleri AVM'de çanta hırsızlığı yapan 2 kız çocuğu gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de aynı AVM içerisinde farklı tarihlerde 2 hırsızlık...

20 Mart tarihinde, kafede bebek arabasında asılı duran içinde 5 bin lira, 800 dolar, bir cep telefonu ve kredi kartlarının bulunduğu çanta çalındı.

3 Ekim'de ise pastanede oturan kadının sandalyede asılı duran kol çantası hedef oldu. İki hırsız, içinde 200 dolar, 300 dolar değerindeki güneş gözlüğü, bir cep telefonu, banka kartı, bir pasaport ve 150 dolar değerindeki çantayı çaldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Ş.E. ve S.E. isimli iki kız olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy'deki AVM'yi mesken tutan hırsızlar yakalandı ViDEO

İKİ HIRSIZ DA YAKALANDI: 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTILAR

Polis ekiplerince yakalanan iki kızın, 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.E. ve S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.