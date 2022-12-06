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    Bakırköy'deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi

    Yer altındaki gider borularının sızma yaparak yarattığı çökme, geniş alanda görüldü. Alan şeritlerle kapatılırken, öğrenciler çalışmayı izledi.
    • 06.12.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:41
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    Bakırköy'deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi

    Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nde panik anları yaşandı.

    Okulun bahçesinde, yer altında bulunan gider borularından sızma nedeniyle geniş bir alanda çökme oluştu.

    Çökme sırasında öğrencilerin bahçede olmaması nedeniyle yaşanan olay ucuz atlatıldı.

    Okula ara vermediler

    Çökme sonrasında okul idaresi durumu belediye ekiplerine bildirerek olay yerini şeritlerle kapattı. Ancak okul bu şekilde eğitim ve öğretime devam etti.

    Bakırköy deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi #1

    Öğrenciler çöken alanın etrafında oturdu

    Bu sırada çocukların, bahçede çöken alanın çevresinde olması ise dikkat çekti.

    Belediye ekipleri, bu sabah gelerek öğrenciler dersteyken bahçeyi kepçeyle kazarak alanı düzeltme çalışması yaptı.

    Öğrenciler ise derslerini bırakıp, bahçede yapılan çalışmayı izledi. Okul bahçesinde meydana gelen çökme ise drone ile havadan görüntülendi.

    Bakırköy'deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi VİDEO

    Bakırköy deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi #2

    Bakırköy deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi #3


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