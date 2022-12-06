Yer altındaki gider borularının sızma yaparak yarattığı çökme, geniş alanda görüldü. Alan şeritlerle kapatılırken, öğrenciler çalışmayı izledi.

Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nde panik anları yaşandı.

Okulun bahçesinde, yer altında bulunan gider borularından sızma nedeniyle geniş bir alanda çökme oluştu.

Çökme sırasında öğrencilerin bahçede olmaması nedeniyle yaşanan olay ucuz atlatıldı.

Okula ara vermediler

Çökme sonrasında okul idaresi durumu belediye ekiplerine bildirerek olay yerini şeritlerle kapattı. Ancak okul bu şekilde eğitim ve öğretime devam etti.

Öğrenciler çöken alanın etrafında oturdu

Bu sırada çocukların, bahçede çöken alanın çevresinde olması ise dikkat çekti.

Belediye ekipleri, bu sabah gelerek öğrenciler dersteyken bahçeyi kepçeyle kazarak alanı düzeltme çalışması yaptı.

Öğrenciler ise derslerini bırakıp, bahçede yapılan çalışmayı izledi. Okul bahçesinde meydana gelen çökme ise drone ile havadan görüntülendi.

Bakırköy'deki okulun bahçesi çöktü, eğitime ara verilmedi VİDEO

