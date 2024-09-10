DHA
Akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yiğitler köyüne bağlı Çatak mezrasında meydana gelen olayda, bölgedeki bir vadide kaya balı toplamak isteyen Namet Kaptan, kayalıklara çıktı.
Kaptan, kayalıklarda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kaptan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaptan’ın cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu vadiden çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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