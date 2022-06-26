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    Balayından dönen çift Kastamonu'da kazada hayatını kaybetti

    Tosya D-100 karayolunda yaşanan kazada hayatını kaybeden çiftin balayı dönüş yolunda oldukaları tespit edildi.
    • 26.06.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 13:31
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    Balayından dönen çift Kastamonu'da kazada hayatını kaybetti

    Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda kahreden bir kaza yaşandı.

    Çaykapı köyü mevkiinde Samsun istikaetinde seyir halinde olan Hüseyin Etçi idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarpıştı.

    Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi olay yerinde hayatını kaybederken otobüste bulunan 16 kişi yaralandı.

    Olay yerinde öldüler

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi’nin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

    Balayından dönen çift Kastamonu'da kazada hayatını kaybetti ViDEO

    Balayından dönen çift Kastamonu da kazada hayatını kaybetti #1

    Balayı dönüşündeydiler

    Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi’nin 18 Haziran tarihinde evlendikleri ve balayı tatilinden evlerine dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftlerden geriye ise düğün davetiyeleri kaldı.

    Balayından dönen çift Kastamonu da kazada hayatını kaybetti #2

    Balayından dönen çift Kastamonu da kazada hayatını kaybetti #3


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