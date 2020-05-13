Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen ile bacanağı Fatih Özmen'i pusu kurarak öldüren Mükremin Turan'ın, ifadesi ortaya çıktı. Turan, ifadesinde, cinayet anını eşine telefonda dinlettiğini söyledi.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, taciz ve darp iddialarıyla uzman çavuşluktan atılan evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turan, 9 Mayıs'ta eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği bacanağı Fatih Özmen ve eşi Hülya Özmen'i pusu kurarak öldürmüştü.

Baldızını ve bacanağını öldürdü, cinayeti eşine dinletti VİDEO

ESPRİDEN ŞÜPHELENİP CİNAYET İŞLEDİ

Olayın hemen ardından katilin, edinilen bilgiye göre Fatih Özmen'in eşi Fatma Turan'a yaptığı espiriden yola çıkarak, ikilinin ilişki yaşadığından şüphelendiği ve cinayeti bu yüzden işlediği belirlenmişti.

Özmen çiftinin toprağa verilmesinin ardından, Turan'ın ifadesine de ulaşıldı.

Eşinin, aile ortamlarında bacanağının yaptığı esprilere fazla güldüğünü ileri süren Turan, "Eşim Fatma, karakteri itibarıyla ciddi biriydi ve espiri şaka gibi şeylerden çok hazzetmezdi. Hatta çok defa bana 'Biraz ağır ol, 40 yaşını geçtin' gibi şeyler söylerdi. Ancak buna rağmen Fatih'in her sözüne güler ve normalin üzerinde ona samimi davranırdı. Eşimin çalışmış olduğu iş yerine yakın bir yerde, Fatih'i bir defa yaya olarak gördüm. Kendisine burada ne yaptığını sorunca, kız kardeşinden geldiğini söyledi. Ancak bildiğim kadarıyla Fatih'in kız kardeşinin evi, eşimin çalıştığı yere uzak mesafedeydi. Hemen eşimin yanına gidip, 'Fatih'in burada ne işi var?' diye sorduğumda, 'Ne Fatih'i ne saçmalıyorsun sen' cevabını verdi. Eşimin bu cevabı beni tatmin etmedi. Biz Erzurum'a döndüğümüzde ev eşyalarımızı Diyarbakır'da bırakmıştık.

"OTELDE KALIYORDUM"

Ben burada otelde kalıyordum. Eşim ise halen babasının yanında kalmaktadır. Evimizi buraya taşımış olsaydık aile birliğimiz sarsılmayacak ve huzurumuz bozulmayacaktı. 2020 yılı Ocak ayında baldızım Hülya, hastalığı sebebiyle operasyon geçirince babasının evinde kaldı. Bu süreçte Fatih de normal olarak iş çıkışı kayınpederimin evine geliyordu. Baldızım rahatsız olduğundan Fatih'in yemeğini, çayını eşim hazırlıyordu. Ancak eşim bunu yaparken normalin ötesinde Fatih'e ilgi ve alaka gösteriyordu. Baldızımın hasta olup kayınpederimin evinde kaldığı bu süreçte yaşanan olaylardan önce Fatih'te bana karşı bir tuhaflık ya da eşime karşı bir yakınlaşma görmemiştim. Ancak daha önce çok samimi olmamıza rağmen Fatih bana mesafeli davranmaya başladı. Tek kelimelik baştan savma cevaplar veriyordu. Ben eşimin olanları Fatih'e anlattığını, onun da bana karşı cephe aldığını düşündüm. Eşimle gerek ev meseleleri gerekse Fatih meselesi nedeniyle sürekli tartışır hale geldik." diye konuştu.

CİNAYET PLANINI ANLATTI

Tartışmalar nedeniyle 4 Nisan 2020'de eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığını anlatan Turan, cinayeti nasıl planladığını anlattı:

"Bu süreçte otelde konakladım. 19 Nisan'da, eşim beni konuşmak için iş yerine çağırdı. Kendisi bana aç olup olmadığımı sordu. Ben de '15 gündür nerde yatıp, nerde kalktığımı, ne yiyip ne içtiğimi biliyor musun? Sen o yemekleri oynaşına hazırla enerji toplarsın. Hem seni hem kardeşini idare ediyor' dedim. Bu şekilde tartışma yaşadık. İş yerinden çıkıp dolmuş durağına doğru yürüdüğümüz sırada kendisine 'De hadi git' dedim ve küfrederek yanından ayrıldım. Olay günü iftardan sonra eşimi annesinin telefonundan aradım.

"OYNAŞINI VURACAĞIM"

Eşim evimizi Diyarbakır'dan getirdiğini anlatmaya başladı. Ancak ben kendisine bu mevzuları konuşmak için aramadığımı, kendisi için kötü ancak benim için iyi bir haber vereceğimi, kendisine ömür boyu yaşayacağı bir acı vereceğimi, oynaşını yarın sabah öldüreceğimi Fatih'i vurup indireceğimi söyledim. Buna karşılık bana 'Saçmalama Mükremin, ne yapmaya çalışıyorsun. Annemim telefonunu da yanıma alıp seni savcılığa şikayet edeceğim. Hangi delikte ise seni bulduracağım' diye cevap verdi. Ben ise bunun üzerine yarın sabah için düşündüğüm planı erkene çektiğimi, eğer polisler beni yakalayamazsa hemen gidip şimdi Fatih'i öldüreceğimi, Hülya'nın bir günahı olmadığından ona dokunmayacağımı belirttim. Bunun üzerine bana hakaret ederek, 'Kendi kafana sık' dedi ve telefonu kapattı. Son 10 günlük süreçte kafamda birçok fikirle yaşıyordum. 'Kendimi mi öldüreyim, eşimden mi boşanayım, eşimin ailesini mi öldüreyim, eşim ve kendimi mi öldüreyim, Fatih'i mi öldüreyim?' şeklindeki sorularla sabahlara kadar uyuyamıyordum. Son olarak Fatih'i öldürmeye karar vermiştim. İftardan sonra valizimde bulunan silahımı belime koyarak aracıma binip Fatih'in evine doğru yola çıktım. O anki niyetim, sabaha kadar evin önünden bekleyip sabah Fatih'i evden çıkınca öldürmekti. Hatta bunun için otelin altındaki marketten su, bisküvi ve sigara da almıştım."

CİNAYETİ EŞİNE DİNLETTİ

Özmen çiftinin evinin önüne gittiğinde kendi otomobilini bacanağının aracına yaklaşık 5- 7 metre gerisindeki yere park ettiğini aktaran Turan, cinayet anında yaşananları da soğukkanlılıkla şu sözlerle anlattı:

"Fatih'i arayarak nerede olduğunu, hiç arayıp sormadığını şaka yollu söyleyerek kendisine takıldım. Amacım Fatih'in evde olup olmadığını öğrenmekti. Fatih evde olduğunu, gelip çarşıdan beni alabileceğini, kızım Şevval'i de alarak bu akşam kendilerinde kalabileceğimizi söyledi. Böyle olunca planımın hızlandığını anladım. Fatih'i öldürürken bunu eşime de dinletebilmek için telefonla annesinin numarasından eşimi arayarak sohbet etmeye başladım. 2- 3 dakika sonra binadan öncelikle Fatih çıktı. Ancak hemen peşinden eşi Hülya da binadan çıktı ve araçlarına doğdu yöneldiler. Ben Hülya'nın geleceğini düşünmemiştim. Araca bindiklerinde silahımı elime alıp emniyetini açtım ve eşime 'Bak şimdi sana bir şey dinleteceğim' diyerek aracımdan çıkıp Fatih'in aracının şoför kapısına yöneldim. Tabancanın ucuyla camı tıkladım.

"BENİ GÖRÜNCE PANİKLEDİ"

Fatih, kafasını çevirip beni görünce panikledi. Telefonu kulağımda omzumun arasında sıkıştırarak sol elimde şoför kapısını açıp Fatih'in kafasına doğru tetiğe bastım. Fakat tam dolduruş yapmadığımdan silah ateşlemedi. Bu esnada Fatih'e bir şey söylemedim. Ancak Fatih bana telaşla 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben kapak takımını çekerek silahı tam dolduruş aldım. Hiç vakit kaybetmeksizin tekrar tetiğe bastım ve Fatih'i kafasından vurdum. Sonra birkaç el daha ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, fakat şarjörü boşalttığımı zannediyordum. Hemen ardından Hülya bağırarak araçtan inip, aracın arkasından dolaşarak üzerime doğru geldi. Ben o esnada bana mı yöneldiğini, yoksa eşine mi yardıma koştuğunu anlayamadım. Elinde herhangi bir cisim görmedim. İçgüdüsel olarak elinde bir şey olabileceğini ve bana zarar verebileceği korkusuyla silahımı kendisine doğrultup geri çekildim. O anki sinir boşalmasıyla Hülya'ya ateş ettiğimi hatırlamıyorum.

"BUNU ŞİMDİ NİYE VURDUM"

Ancak Hülya'nın yere düştüğünü görünce kendi kendime 'Ben Hülya'ya dokunmayacaktım, bunu şimdi niye vurdum' dedim. Aracıma yöneldim ve bir süre sokaklarda dolaştım. Tenha bir sokağa girdiğimde kaç el ateş ettiğimi anlamak amacıyla şarjörümü kontrol ettim. 15 merminin 11'ini olayda kullandığımı anladım.

"EŞİME KAN PARASI GÖNDERİP TESLİM OLDUM"

Daha sonra polis aradı. Şahsa cezaevinde kullanabilmek için para çekeceğimi ve önceden planladığım üzere eşime kan parası olarak internet bankacılığı üzerinden 32 bin TL göndereceğimi, ardından teslim olacağımı söyledim. Hem para çekip hem de eşime 32 bin lira gönderdikten sonra polis memurlarına teslim oldum. Fatih'i eşimle aralarındaki yakınlık sebebiyle öldürdüm. Baldızım Hülya'yı öldürme niyetim kesinlikle yoktu. Olayın şokuyla bu eylemi gerçekleştirdim. Fatih'i öldürdüğüm için pişman değilim, ancak Hülya'yı öldürdüğüm için pişmanım."

ESKİ EŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Mükremin Turan'ın eski eşi Fatma Çelik ise cinayet öncesi ve cinayet sırasında yaşananları anlattı.

Eniştesinin esprisine güldüğü için eski kocasının kıskanıp herkesi ölümle tehdit ettiğini ifade eden Çelik, “2 ay önce kardeşim Hülya ve eniştem Fatih kardeşim hasta olduğu gelip bizde kaldılar. Fatih esprili bir çocuktu, o gün bir espri yaptı ben de gülmüştüm. Eski kocam bunu takıntı haline getirmiş. Her gün bana 'Sen Fatih’i seviyorsun' demeye başladı. Ben de sinirlendim bu durumu ailemle paylaştım. Babamda eşimle konuştu durumu. Bir şirkette çalışıyordum oraya geldi. Bana dedi ki 'Fatih’le olduğunu düşünüyorum.' Ben de sinirlenerek 'Kardeşlerim neyse Fatih de benim için' o dedim. Erkek kardeşimi aradım o da savcılığa vermemi söyledi. Ben de öyle yaptım. Bu sürede beni hep 'öldüreceğim' diye tehdit etti. Korkumuzdan kardeşim akşam iş yerinden gelip beni alıyordu” dedi.

"ÖNCE CİNAYETİ DİNLETTİ, SONRA PARA GÖNDERDİ"

Eski eşinin cinayeti işlemeden önce kendisini arayarak kardeşinin çığlıklarını dinlettiğini belirten Çelik, “2 ay boyunca bizi çocuklarımla odada tutup şiddet uyguluyordu. Ben aileme söyleyemedim. Kardeşlerini öldürürüm diyordu. Bu yüzden kız kardeşimi öldürdü. Her şeyi söylediğim için öldürdü. Dün beni aradı kardeşini öldüreceğim diye. Ben kardeşimin çığlıklarını kulaklarımla dinledim. Üzerine bir şarjör boşalttı. Dün cinayetten hemen sonra benim hesap numarama 32 bin lira göndererek 'kan paran hayırlı olsun' yazmış” ifadelerini kullandı.

"TACİZ SUÇUNDAN ATILDI"

Eski eşinin bir kadına taciz içerikli mesajlar attığı için görevden ihraç edildiğini kaydeden Çelik, “Uzman çavuşken bir evli kadına mesaj atıyor. Sonra mesajlarına karşılık alamıyor. Kadın da gidip bu adamı şikayet ediyor. Daha sonra dava açılıyor. Açılan davanın ardından görevden ihraç edildi. Taciz suçundan atıldı” açıklamalarında bulundu.











