Balıkesir Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik botu TCSG-905 ve Sahil Güvenlik gemisi TCSG-107 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bot içindeki toplam 120 düzensiz göçmen ile 2 can salındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.
86 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik mobil radarı MORAD-12 tarafından lastik botlar içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca 2 lastik bot durdurularak içindeki 86 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)