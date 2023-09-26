Balıkesir Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 düzensiz göçmen yakalandı.

AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu TCSG-905 ve Sahil Güvenlik gemisi TCSG-107 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bot içindeki toplam 120 düzensiz göçmen ile 2 can salındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

86 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik mobil radarı MORAD-12 tarafından lastik botlar içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca 2 lastik bot durdurularak içindeki 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)