Balıkesir Kaz Dağları'nda kar yağışı

İHA

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle Edremit-Yenice karayolunda buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"YOLLAR AÇIK, KAR GÖRMEK İSTEYEN GELSİN"

Çınarlıhan işletmecisi Celal Onay, yolların açık olduğunu belirterek, "Kar görmek isteyen herkes gelebilir. Ekipler yolları düzenli olarak kürüyor ve tuzluyor." dedi.

Bölgede kar manzarasının tadını çıkarmak isteyen doğaseverler için Kaz Dağları, kış güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.