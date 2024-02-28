Balıkesir'de 20 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü Balıkesir'de geri manevra yaparken 20 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Arif Topal (50), römorklu traktör ile geri geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip 20 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Düştüğü yerde traktörle römork arasında sıkışan sürücü Arif Topal hayatını kaybetti.

Traktör ve römork, vinç yardımı ile çıkartılırken Topal'ın cansız bedeni vatandaşlar ve ekipler tarafından düştüğü 20 metrelik uçurumdan çıkartıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Arif Topal'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)