Balıkesir'de 22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesini öldürdü Çıkan tartışmada teyzesinin eşi olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren 22 yaşındaki zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

DHA

Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hüseyin Furkan E. ile eniştesi Şükrü Bayraktar, dün saat 21.00 sıralarında Balıkesir’in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Dallas mevkiinde karşılaştı.

İkili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Başından vurdu

Bunun üzerine 22 yaşındaki Hüseyin Furkan E., 35 AUZ 690 plakalı otomobilinden aldığı pompalı tüfeği, Bayraktar'a doğrultup, ateşledi.

Başından vurulan 50 yaşındaki Bayraktar, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tüfek ve tabanca bulundu

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, bir tüfek ve bir tabanca bulundu.

Tüfek ve tabancaya kriminal inceleme yapılmak üzere el koyuldu.

Bayraktar'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil yakalandı

Olayın ardından kaçan Hüseyin Furkan E., jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Hüseyin Furkan E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.