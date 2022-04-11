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    Balıkesir'de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak

    Susurluk'ta eşini ve oğlunu tüfekle öldürüp kendisi de yaralanan şahsın, tedavi sırasında beyin ölümü gerçekleşti. Alınan izinle, şahsın organları bağışlanacak.
    • 11.04.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:57
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    Balıkesir'de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan aileden uzun süre haber alamayan komşuları, aile içi katliamı ortaya çıkarmıştı.

    Adrese yönelen ekipler, anne ve oğlunu hareketsiz yatarken, babayı ise yaralı şekilde buldu.

    Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A.'nın baba F.A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.A. da hastaneye kaldırıldı.

    Beyin ölümü gerçekleşen saldırganın organ bağışı için temasa geçildi

    İHA'nın haberine göre, beyin ölümü gerçekleşen hastalarda uygulanan prosedür, F.A. için de uygulandı. F.A.'nın organlarının bağışlanması konusunda ailesi ile temasa geçildi.

    Balıkesir de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak #1

    Karaciğeri ve böbrekleri bağışlanacak

    Bağış işleminin başlaması ile Düzce Üniversitesi ve Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'ne gelen doktor heyeti, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde ameliyata girdi.

    F.A.'nın böbrekleri ve karaciğeri alınarak, organ bekleyen hastalara iletilmek üzere hastaneden gönderildi.

    Balıkesir de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak #2

    Balıkesir de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak #3

    Balıkesir de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak #4

    Balıkesir de ailesini katledip yaralanan şahsın organları bağışlanacak #5


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