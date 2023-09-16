Balıkesir'de alacaklılarını kaçıran saldırganların işkence anları kamerada Alacak meselesi nedeniyle Bursa'dan Balıkesir'e kaçırılan Furkan A., elleri arkadan bağlanıp ağzı tişörtle kapatılarak işkenceye maruz kaldı. Saldırganlar Furkan A.'yı darbederken bir başka şahıs da bu anları kayda aldı.

DHA

Balıkesir'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Haziran ayında Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Furkan A.'yı, yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gözlerini bağlayıp bindirdikleri otomobille kaçırdı.

Ellerini arkadan bağlayıp tişörtle ağızını kapattılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki eve getirdikleri Furkan A.'nın ellerini arkadan bağlayan alacaklılar, bağırmasın diye ağzını da tişörtle kapattı.

Batır ile Dova, ölümle tehdit ettikleri Furkan A.'yı, dakikalarca dövdü. Şüpheliler, Furkan A.'yı döverken, odada bulunan kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaçırdıkları yere geri bıraktılar

Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp, 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasbettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı.

Saldırganlar cezaevinde

Furkan A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bandırma'da yakalanıp gözaltına alınan Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Yağma', 'Darp' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanıp Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, Furkan A.’yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi.

Bu arada polis, darp olayı sırasında görüntüyü çeken ve gaspedilen cep telefonunu alan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)