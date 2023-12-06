Balıkesir'de asker eğlencesinde tüfekli dehşet: 9 yaralı Balıkesir'de asker eğlencesi sırasında aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan kavgada 9 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. isimli şüpheli aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru ateş etti.

Daha sonra aynı tüfekle diğer şüpheli E.K. de ateş açtı.

9 yaralı

Tüfekten çıkan saçmalarla 9 kişi yaralandı.

Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüphelilerden biri yakalandı, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)