Balıkesir'de asker eğlencesinde tüfekli dehşet: 9 yaralı

İHA
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. isimli şüpheli aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru ateş etti.
Daha sonra aynı tüfekle diğer şüpheli E.K. de ateş açtı.
9 yaralı
Tüfekten çıkan saçmalarla 9 kişi yaralandı.
Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüphelilerden biri yakalandı, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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