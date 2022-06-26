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    Balıkesir'de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum'da veda

    Bandırma'da astsubay sevgilisi tarafından öldürülen 24 yaşındaki polis memuru, memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.
    • 26.06.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:30
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    Balıkesir'de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum'da veda

    Balıkesir’in Bandırma ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda 24 Haziran günü saat 22.00 sıralarında silah seslerini duyan tesisinin güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, bir otomobilin yanında bir kadın ve erkeğin yerde yattığını gördü.

    Güvenlik görevlisinin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

    Sevgilisini öldürüp kendi canına da kıydı

    Jandarma, bulunan kişilerin Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Burkay Urcan (28) ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Kübra Açar (24) olduğunu tespit etti.

    Açar ve Urcan'ın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay da Burkay Urcan’ın sevgilisi Kübra Açar'a üç el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurduğu tespit edildi.

    Sevgilisi tarafından öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Erzurum’da toprağa verildi

    İHA’nın haberine göre 24 yaşındaki polis memuru Kübra Açar, Narmanlı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

    Cenaze namazına Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, emniyet teşkilatı ve Açar'ın çok sayıda yakını katıldı.

    Balıkesir de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum da veda #1

    Tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktüler

    Cenazede yakınları polis memuru Açar'ın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

    Öte yandan 2019 yılında Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu bitiren Kübra Açar'ın ilk görev yerinin Bandırma olduğu öğrenildi.

    Balıkesir de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum da veda #2

    Balıkesir de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum da veda #3

    Balıkesir de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum da veda #4

    Balıkesir de astsubay sevgilisinin öldürdüğü polise Erzurum da veda #5


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