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Balıkesir'de çaldığı kamyonetle kaza yapan şahıs başka bir aracı çalarak kaçtı

Balıkesir'de çaldığı kamyonetle kaza yapan şahıs başka bir aracı çalarak kaçtı Balıkesir'de çaldığı kamyonetle kaza yapan şahıs, kaçmak için başka bir aracı çalarak kayıplara karıştı.