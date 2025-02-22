Balıkesir'de çaldığı kamyonetle kaza yapan şahıs başka bir aracı çalarak kaçtı

İHA
Balıkesir'in Erdek ilçesi Bandırma kara yolu Düzler mevkiinde T.Ç. isimli şüpheli, çaldığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan çıkan şüpheli, çevrede bulunan başka bir aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri kazaya karışan çalıntı kamyonet üzerinde inceleme yaparken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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