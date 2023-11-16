Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 19.00 sıralarında bir hırsız, Z.G.'ye ait turizm firmasının otoparkında bulunan bir servis minibüsünü düz kontak yöntemiyle çaldı.
Araç sahibi Z.G.'nin durumu bir süre sonra fark etmesi üzerine, ekipler harekete geçti.
Trafik ekipleri, plaka tanıma sistemi sayesinde aracın Bursa kent girişinde olduğunu tespit etti.
Çalıntı minibüsün durdurulması için güzergah üzerinde operasyon başlatıldı.
Polislerin üzerine sürdü
Araç hırsızı, kent girişinde 'dur' ihtarına uymayarak, minibüsü polislerin üzerine sürdü.
Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi ve Bursa şehir merkezine doğru kaçan minibüs hırsızının peşine düşüldü.
Lastiği patlayan aracı bırakıp kaçtı
Yaklaşık 130 kilometrelik takibin ardından İ.E., servis minibüsüyle park halinde bulunan iki otomobile, ardından da kaldırıma ve çöp kutularına çarptı.
Şüpheli, lastiği patlayan aracı terk ederek kaçtı.
3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile şüpheli İ.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelinin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Araç hırsızı tutuklandı
İ.E., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalınan servis aracı ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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