Balıkesir'de CHP teşkilat aracına silahlı saldırı

İHA
Balıkesir'in Gönen ilçesinde dikkat çeken olay!
Kent merkezindeki Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca, kimliği belirsiz şüphelilerce silahlı saldırı düzenlendi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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