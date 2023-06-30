Balıkesir'de cinayet! Erkek arkadaşını öldürdü Tuğba Ünlü, tartıştığı sevgilisi Onur Öztürk'ü bıçaklayarak katletti. Şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dehşet yaşandı.

Tünelüstü Sokakta sabah saatlerinde iddialara göre birlikte yaşadığı Tuğba Ünlü (32) ile tartışan Onur Öztrük (36), bıçaklanarak öldürüldü.

Yerde hareketsiz halde yatan Onur Öztürk'ü gören vatandaşlar Emniyet ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri yerden yatan vatandaşı ölü olduğunu tespit etmesi üzerine olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verildi.

Birlikte yaşadığı Tuğba Ünlü gözaltına alınırken Savcılık cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.