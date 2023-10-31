Balıkesir'de doktoru darbeden hasta yakınları gözaltına alındı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan görev yapan doktoru darbeden 2 hasta yakını gözaltına alındı.

DHA

Doktora şiddet haberi bu sefer Balıkesir'den geldi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 aydır tedavi gören İ.A.'nın yakını H.A. (50) ve oğlu M.A. (20), hastaları hakkında bilgi almak amacıyla anestezi ve yoğun bakım doktoru olan Fatma Kübra Karaosmanoğlu (36) ile görüşmek istedi.

Hasta hakkında bilgi veren Karaosmanoğlu, H.A. ve oğlu M.A.'yı bilgilendirdiğini ve içeri geri döndüğü sırada M.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Şüpheliler tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Karaosmanoğlu, H.A. tarafından yüzüne yumruk atıldığını belirtti.

Gözaltına alındılar

Karaosmanoğlu, rapor alarak H.A. ve M.A.'dan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A. ve M.A. suçlamaları kabul etmezken emniyetteki işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.

"Uygulanan şiddeti esefle kınıyorum"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Atatürk Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yapan bayan hekimimize hasta yakınları tarafından uygulanan şiddeti esefle kınıyorum. Konuyu adli makamlar nezdinde yakından takip etmekteyim. Doktorumuza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)