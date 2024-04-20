Balıkesir'de dur ihtarına uymadı: Yakanınca 27 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

İHA
Balıkesir’de dur ihtarına uymayan sürücünün foyası yakalanınca ortaya çıktı.
Edremit ilçesi genelinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu Şok Asayiş-Trafik uygulaması esnasında, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen plakasız motosiklet sürücüsü Y.C. dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.
Sürücü Y.C. yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hapis cezası olduğu öğrenildi
Y.C.’nin kimlik sorgulamasında 2 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 75 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı.
Ayrıca yakalandığı motosikletin de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden çalıntı olduğu anlaşıldı.
Tutuklandı
Y.C. yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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