Balıkesir'de EFT dolandırıcılığı! Hesabınıza gönderdip diyip işlemleri iptal etti: Gözaltına alındı Alışveriş yaptıktan sonra “hesabınıza eft yapayım” şeklinde işlemi gerçekleştirdikten sonra işlemi iptal eden kişi, polis tarafından yakalandı.

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İHA

Balıkesir'in Havran ilçesinde dolandırıcı şahıs farklı bir yöntem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli beyaz eşya mağazası, yapı market gibi iş yerlerinden alışveriş yapan bir şahıstan şüphelendi.

Şüphelinin ödemeyi hesabınıza eft yapayım diyerek, ödeme dekontunu gösterip, alışverişi tamamladıktan sonra iptal eden H.G. isimli kişi ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

3 ilçede çok defa uyguladı

Yapılan titiz araştırma sonrası şüpheli kişi operasyonla yakalandı.

İlk tespitlere göre, kişinin 60 alışveriş yaptığı bu rakamın Burhaniye ve Edremit dahil 3 ilçe geneline yayıldığında çok yukarılarda olduğu tespit ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edildi

H.G. isimli kişi Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)