Balıkesir'de emanet aldığı motosikletten düşen genç öldü

DHA
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde arkadaşından emanet aldığı motosiklet ile yola çıkan 17 yaşındaki Veli Aktaş, bir süre sonra kontrolünü yitirdi ve motosikletten düşerek metrelerce sürüklendii.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aktaş'ın yaşamını yitirdiği öğrenen yakınları ve arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Soruşturma başlatıldı
Aktaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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