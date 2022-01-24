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    Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı

    Boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabancayla vurarak öldüren katil koca, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin 55 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:04
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    Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki bir markette çalışan Elif Turan, önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu.

    Elif Turan, başına isabet eden 6 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçarak izini kaybettirdi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşuları, Elif Turan’ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı #1

    GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Turan’ın kaçması üzerine JASAT ekibi tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Olay yerinden itibaren çevre yoluna giden tüm sokaklardaki kamera kayıtları tek tek incelendi.

    55 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

    Şehir içi ve şehirler arası otobüs firmaları ve kooperatiflerine Kamil Turan’ın fotoğrafları dağıtılırken, toplamda 55 saatlik kamera kaydına bakıldı.

    Adım adım iz süren JASAT, olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi!ne kadar zanlının izini sürdü.

    Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı #2

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Yine güvenlik kamerası kayıtlarında Turan’ın saklanabileceği alanı daraltan ekipler, mahallede bulunan zeytinlik alanlar başta olma üzere, dere kenarı ve metruk binaları tek tek aradı.

    Yapılan aramalar sırasında ekipleri fark eden Kamil Turan, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    TANINMAMAK İÇİN KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ, TELEFONUNU ATTI

    Turan, adli işlemlerinin başlatılması için jandarma karakoluna götürüldü.

    Kamil Turan'ın, tanınmamak ve yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği ve telefonunu attığı tespit edildi.

    Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı #3

    ÇİFTİN 1 ÇOCUĞU 2016’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Elif ve Kamil Turan çiftinin, 2016 yılında Kayseri’nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi.

    O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rukiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı.

    Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı.

    “ANNE” DİYE SESLENİNCE BULUNDU

    Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, ‘anne’ diye seslenince bulundu.

    Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

    Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı #4

    GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE TARTIŞIYORLARDI

    Rukiye Tülay'ın, eşiyle ayrılmasında Kamil Turan’ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği ortaya çıktı.

    Bu olay sonrasında Edremit’e taşınan çiftin, geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı.


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