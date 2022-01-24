Balıkesir’de eşini öldüren koca yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabancayla vurarak öldüren katil koca, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin 55 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki bir markette çalışan Elif Turan, önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu.

Elif Turan, başına isabet eden 6 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçarak izini kaybettirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşuları, Elif Turan’ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turan’ın kaçması üzerine JASAT ekibi tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden itibaren çevre yoluna giden tüm sokaklardaki kamera kayıtları tek tek incelendi.

55 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Şehir içi ve şehirler arası otobüs firmaları ve kooperatiflerine Kamil Turan’ın fotoğrafları dağıtılırken, toplamda 55 saatlik kamera kaydına bakıldı.

Adım adım iz süren JASAT, olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi!ne kadar zanlının izini sürdü.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Yine güvenlik kamerası kayıtlarında Turan’ın saklanabileceği alanı daraltan ekipler, mahallede bulunan zeytinlik alanlar başta olma üzere, dere kenarı ve metruk binaları tek tek aradı.

Yapılan aramalar sırasında ekipleri fark eden Kamil Turan, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TANINMAMAK İÇİN KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ, TELEFONUNU ATTI

Turan, adli işlemlerinin başlatılması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kamil Turan'ın, tanınmamak ve yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği ve telefonunu attığı tespit edildi.

ÇİFTİN 1 ÇOCUĞU 2016’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Elif ve Kamil Turan çiftinin, 2016 yılında Kayseri’nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi.

O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rukiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı.

Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı.

“ANNE” DİYE SESLENİNCE BULUNDU

Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, ‘anne’ diye seslenince bulundu.

Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE TARTIŞIYORLARDI

Rukiye Tülay'ın, eşiyle ayrılmasında Kamil Turan’ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği ortaya çıktı.

Bu olay sonrasında Edremit’e taşınan çiftin, geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı.