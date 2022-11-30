Balıkesir'de, eşini öldüren sanığa müebbet verildi

Boşanmak isteyen eşi Kader Kırık’ı boğazını kesere öldürüen Cüney Kırık hakkında, herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, boşanmak istediği için Kader Kırık’ı boğazını keserek öldüren Cüneyt Kırık (40), hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Cüneyt Kırık (40), öldürülen Kader Kırık'ın yakınları ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

“Pişmanım”

AA’nın haberine göre; mahkeme heyetine sunulan rapora göre akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen sanık, karar öncesi son sözleri sorulması üzerine, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Kararını açıklayan heyet, Cüneyt Kırık'ı eşe karşı tasarlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 6 yıl, konut dokunulmazlığının ihlalinden ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmayı izleyen Bandırma Kadınlar Derneği (Kadın-Der) üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

“Mahkeme kararı sevindiriciydi”

Dernek Başkanı Esen Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, "Kader Kırık, boşanmak üzere olduğu eşi Cüneyt Kırık tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Biz, Kadınlar Derneği ve Bandırmalı kadınlar bütün davalara katıldık. Bugün karar duruşmasındaydık. Katile ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Olay çok kötü, mahkeme kararı sevindiriciydi.

“Kadın cinayetlerinden bıktık”

Bir daha böyle şeylerin olmamasını diliyoruz. Hepimiz gerçekten çok üzüldük, kadın cinayetlerinden bıktık. Kadın cinayetlerine son diyoruz." dedi.

Olayın geçmişi

Cüneyt Kırık, 19 Temmuz 2021'de, bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen eşi Kader Kırık'ın (46) Levent Mahallesi Palmiye Sokak'taki evine gitmişti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kocası tarafından boğazından bıçaklanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Cüneyt Kırık hakkında dava açılmıştı.