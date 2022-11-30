Petrol
86.3
2.43%
Euro
19.3104
0.33%
Dolar
18.6382
0.00%
Altın
1.054
0.68%
Borsa
4964
0.03%
Bitcoin
319.508
1.98%
BTXN Coin
5.51
-2.65%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Balıkesir'de, eşini öldüren sanığa müebbet verildi

    Boşanmak isteyen eşi Kader Kırık’ı boğazını kesere öldürüen Cüney Kırık hakkında, herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
    • 30.11.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de, eşini öldüren sanığa müebbet verildi

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, boşanmak istediği için Kader Kırık’ı boğazını keserek öldüren Cüneyt Kırık (40), hakim karşısına çıktı.

    Duruşma, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Tutuklu sanık Cüneyt Kırık (40), öldürülen Kader Kırık'ın yakınları ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

    “Pişmanım”

    AA’nın haberine göre; mahkeme heyetine sunulan rapora göre akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen sanık, karar öncesi son sözleri sorulması üzerine, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

    Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

    Kararını açıklayan heyet, Cüneyt Kırık'ı eşe karşı tasarlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 6 yıl, konut dokunulmazlığının ihlalinden ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Duruşmayı izleyen Bandırma Kadınlar Derneği (Kadın-Der) üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

    “Mahkeme kararı sevindiriciydi”

    Dernek Başkanı Esen Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, "Kader Kırık, boşanmak üzere olduğu eşi Cüneyt Kırık tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Biz, Kadınlar Derneği ve Bandırmalı kadınlar bütün davalara katıldık. Bugün karar duruşmasındaydık. Katile ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Olay çok kötü, mahkeme kararı sevindiriciydi.

    “Kadın cinayetlerinden bıktık”

    Bir daha böyle şeylerin olmamasını diliyoruz. Hepimiz gerçekten çok üzüldük, kadın cinayetlerinden bıktık. Kadın cinayetlerine son diyoruz." dedi.

    Olayın geçmişi

    Cüneyt Kırık, 19 Temmuz 2021'de, bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen eşi Kader Kırık'ın (46) Levent Mahallesi Palmiye Sokak'taki evine gitmişti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kocası tarafından boğazından bıçaklanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Cüneyt Kırık hakkında dava açılmıştı.

    Balıkesir de, eşini öldüren sanığa müebbet verildi #1


    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada
    3. Sayfa

    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir