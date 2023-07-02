Balıkesir'de evli sevgilisini öldüren kadın tutuklandı Birlikte yaşadığı, evli ve 2 çocuk babası sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yasak aşk, cinayetle bitti…

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokak'ta hareketsiz yatan bir erkeği görenler, polise haber verdi.

Evli ve 2 çocuk babasıydı

Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürülen kişinin 36 yaşındaki Onur Öztürk olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olan Onur Öztürk'ün cesedini, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

Gece kulübü çalışanı sevgilisi gözaltına alındı

Bu sırada Öztürk’ün birlikte yaşadığı ve gece kulübünde çalıştığı belirtilen 32 yaşındaki Tuğba Ünlü de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Tuğba Ünlü, cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Adliyede savcıya ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan Tuğba Ünlü, tutuklandı.

Öztürk'ün, çiftçilik yaptığı Balıkesir'in Manyas ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.