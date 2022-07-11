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    Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada 3 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 11.07.2022 - 02:45
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    Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

    Balıkesir'de meydana gelen feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

    Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Kazada, araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Balıkesir de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı #1

    Yaralananların hayati tehlikesi yok

    Araç sürücüsü Çevirgen ile Serhat Acar'da (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

    Balıkesir de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı #2

    Ayvalık'a tatile gidiyorlardı

    İHA'nın haberine göre, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

    Balıkesir de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı #3

    Balıkesir de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı #4


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