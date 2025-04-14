İHA

Heimlich manevrası hayat kurtarmaya devam ediyor...

Son görüntüler Balıkesir'den.

YEMEK YERKEN FENALAŞTI

Dursunbey ilçesindeki Sevgi Evi'nde akşam yemeği esnasında boğazına yemek kaçan 91 yaşındaki Ahmet Altay, birden fenalaştı.

MÜDAHALEDE BULUNDU

Yaşlı adamın durumunu fark eden personel İsmail Kantar, müdahalede bulundu.

BAKICI KURTARDI

Bakıcı İsmail Kantar, Heimlich manevrası ile yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor