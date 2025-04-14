İHA
Heimlich manevrası hayat kurtarmaya devam ediyor...
Son görüntüler Balıkesir'den.
YEMEK YERKEN FENALAŞTI
Dursunbey ilçesindeki Sevgi Evi'nde akşam yemeği esnasında boğazına yemek kaçan 91 yaşındaki Ahmet Altay, birden fenalaştı.
MÜDAHALEDE BULUNDU
Yaşlı adamın durumunu fark eden personel İsmail Kantar, müdahalede bulundu.
BAKICI KURTARDI
Bakıcı İsmail Kantar, Heimlich manevrası ile yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı.
KAMERALARA YANSIDI
O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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