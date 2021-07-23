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Balıkesir’de hortum sahili birbirine kattı
Etkili olan kısa süreli hortum, sahil şeridini birbirine kattı. Plajdaki şezlonglar ve şemsiyeler havada uçuşurken, vatandaşlar kaçacak yer aradı.
- İHA
- 23.07.2021 - 09:30
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi Yağcılar mevkisinde, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar dakikalar içerisinde hortuma dönüştü.
Sahil bölgesinde etkili olan hortum, plajı birbirine kattı.
Şemsiyeler ve şezlonglar havada uçuşurken vatandaşlar kaçacak yer aradı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan panik ve hortumun etrafı birbirine kattığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Balıkesir’de hortum sahili birbirine kattı VİDEO
3 KİŞİ YARALANDI
Panik sırasında 3 kişi, uçan cisimlerin çarpması ile hafif bir şekilde yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.