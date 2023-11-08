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Balıkesir'de iki kız çocuğu, bıçakla gasp yaptı

Balıkesir'de iki kız çocuğu, bıçakla gasp yaptı Bandırma ilçesinde yol kesen 13 yaşındaki iki kız, bıçak çektikleri 2 kişinin telefonunu ve cüzdanını gasp etti.