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    Balıkesir'de kamyon ile tır arasında kalan araç kamerada

    Balıkesir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde sollama yaparken iki aracın arasına girerek hayatını kaybeden sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:05
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    Balıkesir'de kamyon ile tır arasında kalan araç kamerada

    Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halinde olan otomobil önünde giden kamyonu geçmek istedi.

    Sürücü, yaptığı hatalı sollama sonucunda park halindeki tır ile hareket halindeki kamyon arasında sıkıştı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücü S.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

    Hatalı sollama kazası VİDEO

    Balıkesir de kamyon ile tır arasında kalan araç kamerada #1

    Balıkesir de kamyon ile tır arasında kalan araç kamerada #2

    Balıkesir de kamyon ile tır arasında kalan araç kamerada #3

    Balıkesir de kamyon ile tır arasında kalan araç kamerada #4

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