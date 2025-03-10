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İHA

Balıkesir-Edremit yolu Çağdaş Kent geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi.

81 plakalı tır, Çağdaş Kent civarında tek taraflı trafik kazasında yan yattı.

Kaza sonucu tırın yan yatması ile yola yakıt sızıntısı nedeni ile itfaiye ekipleri ve polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

YAN YATAN TIRDAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kaza yaparak yan yatan tırdan uzun süren çalışma sonucu yaralı olarak çıkarılan sürücü M.Y., 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

YOL ATIKLARDAN TEMİZLEDİ

İtfaiye ekipleri yan yatan tırı yoldan kaldırdıktan sonra yol, yakıt atıklarından temizlendi.

Bu arada trafik, Naipli kırsal mahallesi üzerinden istikametinden trafiğe açıldı.