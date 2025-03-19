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İHA

Balıkesir'de Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 30 şahsın, 'Panel' adı verilen web siteleri ile kamu kurum, kuruluş ve vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bu verileri kullandığı veya sattığı tespit edildi.

Tespiti yapılan şahıslar ile ilgili 30 ilde eş zamanlı olarak soruşturma yürütüldü.

OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul’da 4 adreste yapılan aramalarda; 3 bilgisayar, bir laptop, 10 cep telefonu, bir hafıza kartı, 6 simkart, bir harddisk, 47 skunk, 13 sentetik ecza maddesi, bir adet maden tarama dedektörü, 306 tarihi eser madeni para ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan adli mercilerce tutuklandı.