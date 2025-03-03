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İHA

Balıkesir'de geçen hafta meydana gelen kuyumcu soygununa ilişkin yeni bir gelişme yaşandı..

Edinilen bilgilerde, Balıkesir'de yaşanan kuyumcu soygununa ait yeni görüntülerin ortaya çıktığı öğrenildi.

"STRES YAPMA SIKARIM, GENÇLİĞİNE YAZIK OLUR"

Şüpheli E.G. ile çalışan arasındaki diyaloglar kameraya yansırken, panik anları da saniye saniye kaydedildi.

Soyguncunun kuyumcuya girerek "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" dediği, topladığı altınları torbaya koyan şüphelinin kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçması ise dikkatlerden kaçmadı.

'SİLAHLI YAĞMA' SUÇU İDDİASI İLE TUTUKLANDI

Öte yandan, meydana gelen olay sonrasında İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in de kuyumcuya gelerek bilgi aldığı hırsızlık olayının ardından dakikalar sonra şüpheli E.G., polis timlerince yakalandı.

Gözaltına alınan E.G., çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı yağma' suçu iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.