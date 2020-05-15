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    Balıkesir’de LPG'li otomobil alev topuna döndü

    Park halindeki bir araçta, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında LPG'li aracın zaman zaman patlaması, korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 15.05.2020 - 17:00
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    Balıkesir’de LPG'li otomobil alev topuna döndü

    Balıkesir'in Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar Sokak'ta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

    PATLAMALAR MAHALLE SAKİNLERİNİ KURTARDI

    LPG’li olduğu öğrenilen otomobilde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

    Balıkesir'de LPG'li otomobil alev topuna döndü İZLE

    OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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