Balıkesir'de otobüs devrildi! 1 ölü, 20 yaralı Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesiyle can pazarı yaşandı. Otobüsteki yolculardan 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İHA

Kış aylarında sıkça yaşanan yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Kayganlaşan yollar kazaları da beraberinde getirirken, sürücülerin dikkatsizlikleri de ölüme davetiye çıkarıyor.

Araç kontrolden çıktı

Bu kez kazanın adresi Balıkesir.

Edremit ilçesinde Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde kontrolden çıktı.

Ardından aydınlatma direğine çarparak devrilen araçta can pazarı yaşandı.

1 kişi öldü 20 kişi de yaralandı

Araca arkasından gelen otomobilin de çarpmasıyla otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)