Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde H.T. idaresindeki otomobil, İ.K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet refüje çıkarak ters döndü.

Kazaya itfaiye sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

4 yaralı

Otomobilde bulunan H.T. ve yanında bulunan N.T. ile kamyonette bulunan İ.K. ve H.K., itfaiye erleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)