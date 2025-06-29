Balıkesir'de otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazası kanlı bitti.
Bandırma istikametine giden kamyon sürücüsü Bekir Kurt, Ümiteli Mahallesi mevkiinde brandanın açıldığını görünce yolun sağına aracını park edip brandayı düzeltmeye çalıştı.
KAMYONETİ FARK ETMEYİNCE ARKADAN ÇARPTI
Kısa bir süre sonra aynı istikamette seyir halinde olan plakalı otomobilin sürücüsü, kamyonu fark etmeyince yolun sağ şeridinde duraklamış halde bulunan kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Çetin, Yılmaz Aydın ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan otomobil yolcusu İbrahim İnal, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
YOLUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Balıkesir-Bandırma karayolunun Bandırma istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım, Susurluk yönünden tek şerit olarak sağlandı.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı.
Kazanın ardından bölgede jandarma ve trafik ekipleri güvenlik önlemi alırken, araçlar olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yoldan kaldırıldı.