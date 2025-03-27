Balıkesir'de otomobil kamyonetin altına sıkıştı

DHA

Balıkesir'in Karesi ilçesi 1. Sakarya Mahallesi'nde korkutucu bir kaza meydana geldi.

J.F.’nin kontrolünü yitirdiği10 SC 644 plakalı otomobil, park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Otomobil kamyonun altına girerken, sürücü J.F. ile yanındaki F.G. ve Ş.G. araçta sıkıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERLARINA YANSIDI

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.