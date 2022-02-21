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    Balıkesir’de silahlı kavgada cinayet işlendi: 1 ölü 2 yaralı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesine girmeye çalıştıkları iddia edilen kişilerle site güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 01:36
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    Balıkesir’de silahlı kavgada cinayet işlendi: 1 ölü 2 yaralı

    Balıkesir Yolören Mahallesinde bulunan organize sanayi sitesi girişinde site güvenlik görevlisi olarak görev yapan M. Ö. ile siteye gecenin ilerleyen saatlerinde girmek istedikleri iddia edilen Erdoğan Gönül ve K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

    Site güvenlik görevlisi M.Ö, pompalı tüfek ile kendini darp ettiğini ileri sürdüğü Erdoğan Gönül ve K.T’ye ateş etti. Gönül ve yanındaki K.T, vuruldu.

    Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekibi görevlileri Erdoğan Gönül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Balıkesir’de silahlı kavgada cinayet işlendi: 1 ölü 2 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayda tüfekle yaralanan K.T. ile darp sonucu yaralanan site güvenlik görevlisi M.Ö., 112 sağlık ambulanslarıyla ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Erdoğan Gönül’ün cenazesi ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli güvenlik görevlisi M.Ö. jandarma tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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