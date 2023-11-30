Balıkesir'de skandal görüntü! Altınkum'u gören tanıyamadı İki gündür etkili olans sağanak yağış nedeniyle Altınkum sahili, derelerin taşıdığı tonlarca ağaç parçaları ve çöple kaplandı.

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İHA

Balıkesir'i lodos ve sağanak yağış vurdu...

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte, Kazdağları’ndaki karların ani erimesi katılınca Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı'nda taşkınlar meydana geldi.

Onlarca tekne batarken, yüzlerce ev ve iş yerini ise su bastı.

Altınkum sahili çöpe döndü

Sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini kaybederek, yerini sakin bir havaya bıraktı. İlçenin önemli turizm merkezlerinden Altınkum plajı ise yaşanan fırtınanın ardından derelerin denize taşıdığı tonlarca çöp ve ağaç parçaları ile doldu. Bu yaşanan çevre olayı dron ile havadan görüntülendi.

Ekipler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından Altınkum plajında temizlik çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını ifade ettiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)