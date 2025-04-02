Balıkesir'de tabelaya çarptı: Uçuruma yuvarlandı
İHA

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Bandırma istikametine seyir halinde olan otomobil, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan araç, Bandırma tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki yeşil alana girerek durabildi.

SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kazanın ardından sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

TABELANIN HASAR ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Kazayla ilgili Bandırma Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği noktada Bandırma tabelasının hasar aldığı ve çevrede araçtan kopan parçaların bulunduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor