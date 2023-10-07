Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı Balıkesir'de gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu...

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir ikamette tarihi sikkeler olduğu bilgisi alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametinde ve kendisinin kullandığı komşusuna ait ikamette yürüttükleri operasyonda toplam 3 bin 882 adet sikke, 1 adet el dedektörü, dedektöre ait kulaklık, 2 adet amonyak çözelti ve telli fırçalar, 1 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 87 adet fişek, tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

3 şüpheli yakalandı

Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanıp haklarında adli işlemler başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)