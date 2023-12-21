Balıkesir'de tırla çarpışan cipteki 3 kişi yaşamını yitirdi

DHA
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Sındırgı kara yolunada Dursun Karataş (48) yönetimindeki 43 cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki tırla kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
3 kişi olay yerinde öldü
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş’ın (77) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler incelemelerin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken tır sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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