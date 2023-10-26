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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu... 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu... 1 şüpheli yakalandı Gönen ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda, uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.