Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu... 1 şüpheli yakalandı

İHA
Türkiye çapında zehir tacirlerine göz yumulmuyor.
Gerçekleştirilen baskınlarla uyuşturucu tüccarlarına her gün bir yeni darbe vuruluyor.
Operasyonun yeni adresi Balıkesir oldu.
1 kişi yakalandı
Gönen ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde baskını gerçekleştirdi.
Ekipler istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediğini tespit etti.
Esrarla bulunan şüpheli tutuklandı
Şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan operasyonda; 4.675 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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