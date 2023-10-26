Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu... 1 şüpheli yakalandı
İHA

Türkiye çapında zehir tacirlerine göz yumulmuyor.

Gerçekleştirilen baskınlarla uyuşturucu tüccarlarına her gün bir yeni darbe vuruluyor.

Operasyonun yeni adresi Balıkesir oldu.

1 kişi yakalandı

Gönen ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde baskını gerçekleştirdi.

Ekipler istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediğini tespit etti.

Esrarla bulunan şüpheli tutuklandı

Şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan operasyonda; 4.675 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)