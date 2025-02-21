Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

İHA
Balıkesir Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYON SIRASINDA ELE GEÇİRİLENLER
Operasyon çerçevesinde, 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 2 gram bonzai, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet extasy, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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