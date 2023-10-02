Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İHA

Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere yaptığı zulümler devam ediyor...

Vatandaşların canını tehlikeye atan ve onlarca düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin üzerine Türk güvenlik güçlerinin sınır bölgelerinde çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasıyla birlikte bölgeye ekipler sevk edildi.

2 operasyon düzenlendi

Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler

Ayvalık’ta karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)