Balıkesir'deki cinayet zanlısı: Pişman değilim

Edremit'te kendisine borcu olan Ayhan Sargut'u öldüren Erol Çolpan tutuklanırken cinayet nedeniyle pişman olmadığını söyledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi, Kurşunlu Caddesi'nde aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Çolpan ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Çolpan, yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Çolpan ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Çolpan'ı gözaltına aldı.

"Çok para verdim, pişman değilim"

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Erol Çolpan, adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın ?" sorusuna "Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim" dedi. Çolpan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

























