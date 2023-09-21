Balıkesir'deki iki grubun hararetli kavgası kamerada Sosyal hayatın hareketli olduğu Avlu'da iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan anlar kameralarca görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Balıkesir'de hararetli anlar yaşandı. Vatandaşların uğrak yeri olan Avlu'da gece meydana gelen kavga kameralarca kaydedildi. Kalabalık gruplar birbirine girdi İki grup arasında yaşanan kavgaya 10'dan fazla kişinin karıştığı görülürken, kavganın nedeninin ne olduğu ise bilinmiyor. O anlar kamerada Vatandaşların yoğun olduğu bir yerde, gece meydana gelen kavganın görüntüleri ise sosyal medyada vatandaşlarca paylaşıldı. Kavga sonrasında her iki grubun Avlu'dan ayrıldığı öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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