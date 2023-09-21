İHA
Balıkesir'de hararetli anlar yaşandı.
Vatandaşların uğrak yeri olan Avlu'da gece meydana gelen kavga kameralarca kaydedildi.
Kalabalık gruplar birbirine girdi
İki grup arasında yaşanan kavgaya 10'dan fazla kişinin karıştığı görülürken, kavganın nedeninin ne olduğu ise bilinmiyor.
O anlar kamerada
Vatandaşların yoğun olduğu bir yerde, gece meydana gelen kavganın görüntüleri ise sosyal medyada vatandaşlarca paylaşıldı.
Kavga sonrasında her iki grubun Avlu'dan ayrıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)