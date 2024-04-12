Balıkesir'den İzmir'e çalıntı araçla gelen 2 çocuk yakalandı Balıkesir'de 16 ve 13 yaşlarında iki çocuk, belediyeye ait kamyoneti çalarak İzmir'e doğru 180 kilometre yol aldıktan sonra polis tarafından yakalandı.

İHA

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi'ne ait olduğu belirlenen resmi plakalı kamyonet, Ö.S.D. (16) ve H.C.S. (13) tarafından çalındı.

2 çocuk çalıntı araçla İzmir'e kadar gitti

Çalıntı kamyonetle yaklaşık 180 kilometre yol yapan iki çocuk 10 Nisan Çarşamba günü İzmir'e geldi. Polis ekipleri, kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisine ulaştıktan sonra aracı bulmak için çalışma başlattı. Kentteki çeşitli kameraların incelenmesinin ardından, çalıntı kamyonet polis ekipleri tarafından durduruldu.

Biri ailesine, diğeri çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi

Şüpheli iki çocuk gözaltına alınarak Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.C.S. (13), ailesine teslim edildi. Aracı kullandığı tespit edilen Ö.S.D. (16) ise çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Çalıntı aracın belediyeye teslim edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)